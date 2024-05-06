「吃冰呷甜」會增加罹癌率？專家認為，精緻糖對於健康的危害十分明顯，但冰品可能是無辜的，無論中西醫，都沒有證據表明冰品會造成疾病，事實上，甚至有研究顯示喝冰水有助運動時的耐力，中醫師認為在冷氣房吃冰才是最大的問題，另外，相較於滿滿添加物的冰淇淋，專家認為剉冰可以自行選擇水果、天然食材，是最健康的冰品選擇。

日本營養師望月理惠子認為吃冰會增加罹癌風險，程涵宇營養師則持不同看法。「沒有科學證據顯示冰冷的東西對人體有害，也不會因為喝冰飲或吃生食而感冒或喉嚨痛，主要還是吃進的食物成份、類型影響疾病，而非低溫。」程涵宇說。

以最單純的冰水為例，除了同樣能幫助身體排出毒素、促進循環，甚至有研究顯示喝16°C的水可能是脫水運動員最佳的補水溫度，而且運動期間，飲用更冷的水可能會改善人的表現和耐力。

但的確有人不適合喝冰飲，程涵宇說，一項針對669名婦女的2001年研究發現，一些人喝冰水後可能會引起頭痛。「研究顯示，在喝了150毫升冰水後，7.6%的參與者出現了頭痛。原本就有偏頭痛的人，喝冰水後頭痛的可能性更增加2倍。」

中醫師鄒瑋倫表示，如果吃冰後會頭痛、生理痛、筋骨痠痛，那的確不適合吃冰，但若是身體健康，吃冰的確沒有甚麼禁忌。「以台灣夏天這麼熱的天氣來說，吃一點冰真的不為過！」鄒瑋倫表示，門診中有許多氣喘、過敏患者經調養後恢復健康，一樣也可以有限度的吃冰。

台灣特有的手搖飲文化，讓民眾每天攝取過多的精緻糖，也影響成千上萬人的健康。（圖／報系資料照）

「關鍵在於地點跟時間，例如不要在冷氣房中吃冰，而是到戶外空氣流通的地方吃冰，而且最好在早上11點到傍晚的時間，這時候全身氣血暢旺，吃冰就不會影響健康。」相反來說，在冷氣房吃冰則是冰上加冰，就很容易感冒、不舒服。

鄒瑋倫透露自己非常熱愛吃冰，從冰淇淋、雪糕、雪酪到剉冰都喜歡，她認為其中剉冰是最健康的選擇。「冰本身沒有問題，但如果加入添加物或是加工物，就會傷害健康，如果是吃剉冰，就可以自行選擇要加哪些食材，例如紅龍果丁、石花凍、杏仁凍，再淋一些蜂蜜或糖水。」

鄒瑋倫說，其實糖與鹽是暑熱調節生理機能的電解液，只要適量食用，並不會有問題，例如蜂蜜、砂糖、椰糖、冰糖都好。「有問題的是『假糖』，例如手搖飲中常見的高果糖糖漿、人工代糖、甜味劑等，很容易造成脂肪肝與其他疾病。」

程涵宇也認為剉冰選擇性較多，「配料可選擇水果、或是天然的薏仁、燕麥、花豆、紅豆綠豆等，低卡的仙草、愛玉、白木耳、燕麥也不錯，避免選擇精製的澱粉類例如粉條、粉圓、湯圓等。」如果真的想吃冰淇淋、雪糕、冰棒，就建議先看標示，盡量選擇添加物較少的冰品。

鄒瑋倫中醫師表示，「假糖」如高果糖糖漿、甜味劑才是傷害健康的真正禍首。（圖／CTWANT資料照）

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