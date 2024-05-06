夏季想遠離癌症風險，專家推薦4種提高免疫力的食物，包括蕃茄、梅干、大蒜和薑。另外也推薦9種當季水果，包括百香果、奇異果、紅龍果、美濃瓜、西瓜、哈密瓜、水梨、水蜜桃、芭樂，它們不僅富含維生素C、A等營養素，而且都屬於低糖度水果，可以滿足糖癮又健康。

根據農委會統計，台灣每年消費的總糖量約為60萬公噸，每人每年平均吃掉26公斤的糖，換算成每天的攝取量為72克，是世界衛生組織（WHO）建議糖份攝取量（25克）的將近3倍。

糖癮讓人無法自拔，且會增加癌症風險。程涵宇營養師說，糖癮的可怕之處，在於讓你不停地想吃東西！「研究顯示，攝取甜食會刺激大腦的獎勵機制，即使不感到飢餓，但大腦仍然會持續渴望攝取糖份，進而增加體重以及體脂肪。」以果糖為例，進入體內就會刺激多巴胺對下視丘的作用，而增加進食量。

如果想戒糖，程涵宇建議先減少液態糖、再減少固態糖。「液態糖是指任何甜甜的飲料中所含的糖，例如手搖飲、碳酸飲料、果汁、能量飲，飲料中的糖分通常高度濃縮，容易大量飲用而不會有飽的感覺，只會越吃越多。」

如果想要滿足一下糖癮，低糖的夏天當季水果則是不錯的選擇。「甜度從高到低，依序為百香果、奇異果、紅龍果、美濃瓜、西瓜、哈密瓜、水梨、水蜜桃、芭樂。」程涵宇說，百香果高纖有助腸道健康，搭配無糖綠茶就能取代含糖飲料，而芭樂糖份低，既有維生素C又高纖，非常適合天天吃。

可利用夏天盛產的百香果搭配無糖綠茶自製天然飲料，遠離手搖飲的糖害。（圖／報系資料照）

日本營養師望月理惠子則推薦蕃茄、梅干、大蒜和薑來提升免疫力，她認為蕃茄富含的蕃茄紅素抗氧化力強；梅干則富含消除疲勞的檸檬酸，能提升代謝與免疫力。大蒜可提振食慾，且研究證實能降低乳癌、大腸癌罹患的機率；薑的強力殺菌力，可以提升因中暑而降低的免疫力，也有預防癌細胞繁殖與活性化的效果。

程涵宇則提醒，台灣梅干大多含有較高的鈉，甚至含有許多添加物，建議可以柑橘類水果取代，例如柳橙、柑橘、萊姆、檸檬、柚子等，柑橘類水果富含維生素C和其他抗氧化成分，研究顯示，維生素C可以破壞癌細胞，抑制腫瘤生長。

4秘訣打造不發炎體質。（圖／ 程涵宇營養師提供）

更多 CTWANT 報導