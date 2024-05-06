台中一名有輕度殘障手冊的婦人小萱（化名），日前因為無法工作，憂心之後的生活或過不下去，因此向法院訴請，要求成年的孩子負起扶養義務，須每月給付新臺幣1000元，直到她終老之日為止。

法院審理， 依據民法第1114條第1款規定，直系血親相互間，互負扶養義務。民法第1117條第1項明訂，受扶養權利者，以不能維持生活，而無謀生能力者為限。

法官認，又「不能維持生活」，是指無財產足以維持生活而言，如能以自己之財產維持生活者（如以自己所有房屋出租，收入的租金維持生活），自無受扶養之權利。

法官審酌，小萱的孩子已經成年，而小萱2022年度有利息所得4112元，到2024年4月14日，其銀行帳戶內尚有活存50多萬元、定存100萬元，足認其財產尚可供其維持生活，目前孩子的扶養義務尚未發生。

而且，小萱未提出證據證明，她有不能維持生活之情形，自無受孩子扶養之必要。日前依法宣判，小萱請求給付扶養費用，於法未合，為無理由，應予駁回。可上訴。