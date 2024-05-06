美國各地多所大學掀起挺巴示威，美國總統拜登正面臨反對他支持以色列的尖銳批判。根據美國新聞網站Axios獨家報導，兩名以色列官員指出，拜登政府上週暫停向以色列運送美國製造的彈藥，已經引起以色列內部嚴重擔憂。

Axios報導指出，這是去年10月7日以巴戰爭以來，美國首次停止向以色列軍方運送武器。以色列官員表示，這起事件引起了以色列政府內部的嚴重擔憂，官員正在了解原因。Axios報導指出，白宮拒絕發表評論，五角大廈、國務院和以色列總理辦公室沒有立即回應。

另據CNN報導，一位知情人士透露，拜登政府暫停了向以色列運送美國製造的彈藥，但他沒有透露做出這項決定的原因。拜登日前簽署了一項對外援助法案，其中包括用於以色列-哈馬斯衝突的260億美元，其中包括150億美元的以色列軍事援助、90億美元的迦薩人道主義援助以及24 億美元的美國地區軍事行動。消息人士稱，此次扣押與以色列在拉法的潛在行動無關，也不會影響未來的其他出貨。

挺巴示威抗議活動震撼美國大學校園，令許多民主黨人感到震驚。88名眾議院民主黨議員在給拜登總統的一封信中寫道，他們「強烈支持以色列的自衛權」，但認為有「足夠的證據」顯示，以色列違反了承諾。他們指出，聯合國人道事務辦公室聲稱，進入迦薩的援助卡車物資只裝了一半。議員們表示，國務院應該考慮使用「各種工具」來迫使以色列遵守規定。

美國政府二月要求以色列保證在迦薩使用美國製造的武器符合國際法，將「促進而不是任意拒絕、限制或以其他方式阻礙」對迦薩的援助，否則美國將停止供應武器。以色列國防部長則於三月簽署保證書。如今最新的事態發展是，以色列官員表示，美國上週已停止向以色列運送彈藥。

儘管美國對以巴衝突可能將造成更多巴勒斯坦平民傷亡公開表示擔憂，但美國政府日前仍批准向以色列提供新一批價值數十億美元的炸彈和戰機。美國國會參議員桑德斯表示，美國不能今天要求以色列停止轟炸平民，隔天卻向以色列提供幾千枚足夠夷平整個街區的炸彈，「這是道德淪喪」，他要求美國政府停止對以色列提供武器。

美國哥倫比亞大學教授傑佛里薩克斯日前指出，如果美國停止向以色列供應武器，以巴衝突可能早已結束，沒有美國的支持，以色列一天都堅持不下去。

數千名學生連日來挺身抗議拜登與民主黨對以色列政策。專家警告，這股浪潮恐怕影響年輕人選票，示威愈久影響愈大，恐怕危及拜登連任。