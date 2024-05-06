林姓男子與女子小萱（化名）是同居情侶，不料，2022年某日凌晨林男求歡時，小萱明確表示不願意，林男竟利用力量的優勢，強行用雙手將小萱雙腿拉開，再用他的右腳大拇趾插入，以此強暴方法強制性交得逞，小萱不甘受到侵犯，憤而報警提告。

法院審理，林男辯稱，他沒有對小萱強制性交，那段時間他跟小萱有吵架、互告，小萱對他也有不滿，那段時間他都在外面打雜，案發當晚他洗完澡後，就吃安眠藥睡覺，真的沒有時間對小萱強制性交，因為他有糖尿病也「不容易勃起」。

小萱指控，當天凌晨林男想要跟她發生性關係，要求用腳拇趾頭進入她的陰道，但是她不願意並說「不要」，但林男開始發脾氣，還有點兇，硬把她的腿掰開，要她照做，最後被林男得逞。

小萱表示，那時候她覺得下體有點痛，與林男交往的1年半來，性行為都是用手指居多，因為林男有糖尿病，他說他不容易勃起，有時候是幫他口交，若不順林男的意，他就會想打人。

法官檢視案發前林男傳送的LINE訊息，「我知道我這樣做的暴力是錯了，我以後不會再這樣做了」…「我知道對你的傷害已經夠大了」、「很感謝你這段時間一年多來陪在我的身邊被我罵被我打被我的傷害，我知道你來幫忙我的我還這樣對待你真的很抱歉…我自己嘴賤手賤」。

小萱則回：「你記得你說過，我再回去一次，你會打爆我的話嗎？我的手骨頭突一塊還在很痛，頭也很痛，剛剛還去吐了，然後頸椎很痛…我想我的生活本來可以很好過，我自己有技術，不用靠誰，但被你說的我什麼都不會，我感到悲哀，被你吼來吼去得不像人」。

一審法官依強制性交罪，判處有期徒刑3年2月。林男不服提起上訴。高院審理，維持一審原判。可上訴。

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