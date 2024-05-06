男子阿國（化名）因案判決應執行6年8月，入監服刑期間，妻子小萱（化名）每周到獄所辦理家屬接見，且書信往來頻繁藉以維繫情感，但後來小萱無故減少書信往來，還訴請確認婚姻無效，之後更因外遇生下1子，阿國憤而提告求償80萬元。

法院審理，阿國指控，他基於與小萱已無法共同維繫婚姻，便調解離婚成立，小萱沒多久就產下一子，還帶小孩對他提起否認子女之訴，經法院判決確認，小孩非他的婚生子女。小萱所為已違反婚姻契約之義務，利用他善意解決婚姻紛爭之本意，詐騙他同意離婚，不法侵害他的配偶權。

小萱則辯稱，雙方的結婚證人，均非實際在場見證，也無法確認他們是否有締結婚姻之意思，違反民法第982條結婚之形式要件，因而婚姻無效，她自然沒有侵害阿國的配偶權。

縱然認定雙方婚姻並非無效，但在2020年6月11日登記結婚後，沒多久阿國接獲入監執行命令，阿國拒不報到遭發布通緝並開始逃亡，直至2020年11月2日，經警方緝獲後入監執行迄今。雙方不曾經營正常婚姻生活，難認阿國的配偶身分法益受有嚴重侵害。

小萱指控，阿國前一段婚姻離婚後，隔天就跟她登記結婚，但前妻與4名子女人共同居住在阿國的住處，而2020年11月底，阿國的父親過世，公公的喪禮及後續過年、祭祖等儀式，她均不被允許參加，反由阿國前妻以配偶身分全程參與，可見她並未獲阿國家人認同為其合法配偶。

法官認，雙方婚姻在未解除之前，對彼此配偶之身分，仍負有其忠誠義務，受婚姻之拘束。又阿國主張小萱做出侵權行為的時點，是在婚姻關係存續期間，為小萱所不爭執。

阿國自當得以配偶身分，主張小萱所為侵害其基於配偶關係之身分法益。小萱辯稱雙方婚姻無效，否認阿國有基於配偶關係之身分法益受侵害，自不足採。日前依法宣判，阿國請求賠償精神慰撫金，以20萬元為適當。可上訴。