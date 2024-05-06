南韓總統尹錫悅野心勃勃，力拼讓南韓成為全球三大AI強國之一。可是據韓媒報導，光是在AI技術戰爭第一線的大學研究團隊就已經慘輸，因為經費不足，無法取得輝達最新晶片，只能拿舊款遊戲用GPU來湊數。研究人員大嘆，其他國家拿著大砲作戰，可是他們手中卻只有槍。

據韓媒《東亞日報》報導，首爾大學、KAIST（韓國科學技術院）等負責AI研究的頂尖大學，雖然獲得官方選定為政府指定支援對象，但分配到的預算不足，無法充分取得輝達最新晶片，難以進行以大型語言模型（LLM）為基礎的生成式AI研究，只能以收集到的舊款遊戲用GPU進行研究。

KAIST的一位教授坦言，要想製造像OpenAI的「Sora」一樣的生成式AI模型，需要數百個輝達的最新GPU，可是就算承攬了政府研究，也買不起這麼多的輝達GPU，而若是以舊款遊戲用GPU來製造出類似「Sora」的服務，恐怕需要長達148年的時間。

除了缺錢買輝達的最新晶片，還有電力問題有待解決。首爾大學電機系教授金建熙（音譯）表示，雖然想追加啟動GPU，但校方竟聲稱，不能追加電力供應，「教授們必須親自前往電力供應過剩的建築」。

眼見國內研究工作面臨重重關卡，《東亞日報》指出，為數不多的研究人員紛紛前往海外，導致南韓成為AI人才淨流出國，並強調，如果政府持續漠視惡劣的研究基礎設施，躍升為三大AI強國之列的口號只會淪為空洞的吶喊。