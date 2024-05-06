立法院3日院會處理國民黨所提「電業法」49條修法、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案等抽出逕付二讀，國民黨與民眾黨以人數優勢表決通過，國民黨立委在議場內高舉標語並合影留念。（資料照，姚志平攝）

民進黨團將提案廢除「國是論壇」，藍營宣布甲動備戰；民進黨團總召柯建銘稱，現在國是論壇已經馬戲團化。前立委郭正亮指出，柯建銘可說是從天上掉到地上，民進黨團連續15、16次，表決都輸了。

郭正亮5日在《中天辣晚報》節目中表示，民進黨真的蠻奇怪的，「國是論壇」又沒什麼用，只是讓大家上去各言爾志。他覺得，柯建銘在前立法院長王金平時期，民進黨是少數，可是經由他跟王金平合作，他可以分享權力，後來民進黨一黨獨大，他根本是壟斷權力，現在是極大的落差，權力是零，所以有點不適應，然後屢戰屢敗，已連續15、16次，都表決輸了，柯建銘可能有點抓狂了。

郭正亮接著指出，柯建銘現在就是在找各種題目，要不斷出擊，結果民進黨立委來得越來越少，上個禮拜投票只有46票，有些立委會覺得這是在幹嘛，他們還要服務地方。柯建銘是不分區，而且就住在立法院隔壁，這麼近，別的立委還要跑選區，所以就已發現一些零零落落的狀況，因為人家也不覺得這有什麼了不起，又不是什麼重大法案。

郭正亮認為，民進黨每次甲動，根本是在遂行柯建銘的失意跟報復。他突然從天上掉到地上，發現都沒有人要理他，況且每次表決都輸，他20年來哪有受過這種屈辱。

郭正亮更表示，從心理學來解釋，一個長期擁有權力的老人，72歲了，也是最後一屆，結果掉在這種處境，什麼權利都沒有，所以一再搞甲動。但民進黨很多區域立委，每天陪他玩這個，玩到最後有些人就不來了。