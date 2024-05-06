Shohei with a homer in back-to-back games! pic.twitter.com/3fUkU4OCYI — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 5, 2024

洛杉磯道奇6日在主場橫掃勇士，大谷翔平展現轉隊以來最猛烈的火力，轟出雙響炮加上4支4「鐵支」，助隊以5比1獲勝。大谷的兩發全壘打都超過400呎遠，第2發更是464呎的怪物轟，打擊率飆升到0.364、攻擊指數1.111，以及14支二壘打、 10支全壘打皆是國聯之冠（打擊、全壘打雙冠王）。道奇全場僅5支安打，大谷一人就包辦了4安。

勇士派出強力左投弗里德（Max Fried）先發，大谷首局上來不碰他的快速球，專等他的曲球。弗里德取得兩好球之後連投兩顆曲球，大谷先敲成界外，接著就轟成412呎的兩分全壘打！第3局弗里德改以快速球攻擊好球帶，仍被大谷敲了滾地安打。第6局弗里德大概是真的怕了，投得十分閃躲，沒想到大谷追打壞球照樣敲成安打。

弗里德撐滿7局退場，左投明特（A. J. Minter）剛登板就碰上大谷，第一球選擇正面對決，光是木棒敲到球的聲音就很恐怖，全場5.2萬球迷爆出驚呼，中外野464呎的陽春炮！大谷是人來瘋，他近5戰21打數11支安打（打擊率0.524），此外他加盟道奇的最初35場累積25個壘打數，這是隊史自1901年以來的第一人。