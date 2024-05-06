余天女婿涉詐！余祥銓再曬2外甥近況 「1句話」引網心疼 @ChinaTimes

余天二女兒余苑綺的老公陳鑒（Gary），因涉嫌擔任詐騙集團車手頭被逮，如今余祥銓將兩個外甥帶回家中照顧。余祥銓的老婆柔柔日前曾在社群發文透露，外甥女樂樂睡覺時都會偷哭，在大人面前總裝沒事，讓余祥銓夫妻相當心疼。

而余祥銓昨（5）日再度於社群曬出自己與外甥女樂樂的對鏡自拍，文中寫下：「無憂無慮長大」，讓網友看了都相當不捨，直呼「舅舅幾霸芬」、「國民舅舅、舅媽，超棒，孩子是無辜的，加油」，希望兩個孩子能在余家平安成長。

余祥銓夫妻帶著孩子們到公園，樂樂推著嬰兒車。（圖／翻攝自余祥銓 IG ）

余祥銓在公園與一群孩子開心地玩著「一二三木頭人」。（圖／擷取自柔柔Threads）

此外，在余祥銓及柔柔的IG及Threads，記錄下兩人帶著外甥們及自己的孩子一起到公園。其中一則影片中，余祥銓與一群孩子開心地玩著「一二三木頭人」，讓柔柔大讚余祥銓「是孩子王，去公園也可以馬上和小朋友打成一片」。至於樂樂，更是稱職的好姊姊。和余祥銓夫婦的四人合影中，她負責抱住表妹小元寶。另外一段影片，則是樂樂推著嬰兒車，邊笑邊走著。

余祥銓心疼並期盼兩個外甥可以快樂長大。（圖／余祥銓IG）

事實上，柔柔曾透露，自己在陪樂樂睡覺時聽見她的啜泣聲，轉頭一看「她一邊流眼淚，一邊拿她的臭臭把眼淚擦掉，我不敢讓她知道我看到她在哭，她是自尊心很強的孩子，在我們面前總是裝沒事，但她似乎隱約知道些什麼」；至於余祥銓也心疼寫下：「無論大人世界多複雜，希望你依然可以快樂長大」。