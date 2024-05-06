37歲許姓女子離婚後，她在2022年聲稱「看著我的兒子就想到我的前夫」，悶死6歲獨子，新北地方法院國民法官庭依殺人罪判刑16年5月，上訴後，台灣高等法院考量許女的精神傾向，在看守所內服藥控制身心症狀中，裁定5月11日起延押2月。可抗告。

許女是6歲的侯姓男童之生父在2021年11月12日離婚後，約定由雙方共同行使負責侯童之權利義務，並各以每隔1至2週輪流照顧之方式，共同行使對侯童之監護權。

許女在2022年10月19日早上，她聲稱「我看著我的兒子，也就想到我的前夫，我越想越生氣，我就失控，動手了等」，以枕頭悶住侯童之口鼻，致侯童無法掙脫，且無法呼吸，因而窒息死亡。

新北地方法院國民法官庭依故意對兒童犯殺人罪將許女判處有期徒刑16年5月，上訴後，高院審理中，法官斟酌許女經鑑定的精神傾向，在看守所內服藥控制身心症狀中，兼衡國家社會公益及被告之基本權利，為確保日後訴訟程序及國家刑罰權之具體實現，裁定2024年5月11日起，延長羈押2月。

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