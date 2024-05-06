《日股》日本股市6日休市 07:382024/05/06 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢5日兒童節補假，日股5月6日休市，7日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日股》日本股市3日休市 《韓股》韓國股市6日休市 《國際金融》美日股市式微 陸港股市吸金 #日股 #休市 #日本股市 #6日 #適逢 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 東證改革汰弱留強 日企加快下市腳步 12:002024/05/04 財經 日本｜與斯里蘭卡恢復雙邊合作計畫 03:302024/05/06 財經 台北科學日邁入第10年 師大公館校區熱力開展 16:142024/05/04 生活 嚴打境內轉賣 日本免稅擬改「先付後退」最快2025年定案 22:502024/05/04 國際 台積電進駐熊本掀1巨變！中小企業哀嚎：已經到極限了 05:002024/05/03 財經 日本製鐵收購美國鋼鐵晚3個月 外媒曝延期原因 14:432024/05/04 財經 日本恐因少子化滅絕！「只剩1名兒童」時間點曝光 08:382024/05/05 國際 人民幣2.24兆元！A股上市公司去年現金分紅創紀錄 18:472024/05/05 財經 給我平價其餘免談 日本通縮股崛起 17:002024/05/04 財經 高餐大首辦校園開放日 日本高校女專程跨海參觀 11:402024/05/05 寶島 黃金周竊案頻傳「什麼都偷」！日飯店經理崩潰：超大電器憑空消失 20:142024/05/05 財經 加入詐騙集團才3天就被捕 沒薪水可拿！還被判1年3月徒刑 22:122024/05/05 社會 正妹YTR遊築地爽吃 背後扒手「3秒偷走錢包」全都錄 網看傻：神技 03:022024/05/05 生活 福島核災以來最高！日本2023年度核電機組運轉率28.9％ 22:542024/05/04 國際 518國際博物館日 體驗「一日新北博館員」 6日起開放報名 11:562024/05/05 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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