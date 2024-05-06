《韓股》韓國股市6日休市 07:382024/05/06 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢5日兒童節補假，韓股5月6日休市，7日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《韓股》韓國股市1日休市 《韓股》韓股小紅 韓元走高 《日股》日本股市3日休市 #韓股 #休市 #韓國股市 #6日 #適逢 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》日本股市6日休市 07:382024/05/06 財經 《國際金融》美日股市式微 陸港股市吸金 12:182024/05/03 財經 《證交所》中台資源科技送件申請股票上市 08:182024/05/03 財經 中台資源科技今日送件申請股票上市 19:382024/05/02 財經 《港股》勞動節 港股休市 09:072024/05/01 財經 《韓股》韓股微跌 觀望國內這大事 12:282024/05/02 財經 日深山「十字焦屍案」再逮2嫌 驚見超活躍童星 12:352024/05/01 國際 台積電慘摔18元 台股「殺積盤」月線飛了！分析師曝後市 13:582024/05/02 財經 第16屆Youth Camp登場 探索雪霸國家公園6日起開放報名 13:292024/05/03 生活 證交所6日推新版ESG數位平台 助力資本市場邁淨零永續 18:552024/05/02 財經 人民幣2.24兆元！A股上市公司去年現金分紅創紀錄 18:472024/05/05 財經 《韓股》電池亮眼 韓股無力翻紅 15:082024/05/02 財經 傳產股強強滾 包辦本周成交量週轉率前三 22:542024/05/03 財經 《韓股》汽車類慘跌 韓股匯不同調 16:282024/05/03 財經 證交所：除金控股外其餘上市公司Q1財報5／15截止公告 19:252024/05/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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