花蓮經過4月3日強震後，造成多棟建築物倒塌或變成危樓，一名男子近日目擊花蓮麥當勞中山二旗艦門市外，聚集至少20名外送員，畫面讓他震驚，將其PO上網後，有在地居民表示，花蓮原本有4間麥當勞，其中2間所屬的大樓正在進行拆除，另一間沒開放外送，才會導致中山二旗艦門市出現被外送員包圍的景象，該店員工也現身說「真的累翻。」

原PO前天（4日）於臉書社團《路上觀察學院》指出，花蓮唯一的麥當勞被熊貓及Uber Eats的外送員包圍，從他上傳的照片中可見，麥當勞店門外至少有20名外送員等著取餐，畫面非常壯觀。

圖文曝光，在地人表示，花蓮有4間麥當勞，受強震影響，吉安店所在的商業大樓被認定是危險建築；中正旗艦店位在藍天麗池飯店，這兩間門市的大樓都要拆除，因此暫停營業；另一間遠百店則是沒有開放外送，只剩下原PO照片中這間中山二旗艦店有外送服務。

一名自稱是中山二旗艦店的員工表示，該門市本來就是比較忙碌的店，經過大地震後，因其他分店無法正常營業，導致生意爆量，直呼「累翻。」