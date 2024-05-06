大陸第3艘航空母艦「福建艦」現正進行第1次海上試驗，其動態備受各界關注。對此，資深軍事專家施孝瑋認為，當相關裝備列裝後，福建艦毫無疑問是艘具有戰力的航母，他從目前已曝光的照片，分析福建艦的艦上設備，並點出升降機方面的問題。

施孝瑋在昨（5）日播出的網路節目《RJ台灣台》首先表示，福建艦給他的第一個感覺，是該艦的外觀很洗鍊、乾乾淨淨的，「沒有太多雜七雜八的東西」。施孝瑋以美軍航母為例，指出它們的外型就很洗鍊，相較之下，俄軍「庫茲涅佐夫號」航母就給人沉重的觀感，相同的感覺也延續到遼寧艦和山東艦，而福建艦外觀變得洗鍊，可能與該艦取消滑跳甲板有關。

施孝瑋接著說，自己有注意到一個小細節；從照片上來看，福建艦的折流板與美軍航母相比看起來較小，且與靠近艦艏的1號升降機非常近，「已經卡到邊緣了」，這可能會使未來航母在進行甲板作業時，讓該台升降機增加使用限制，或是減少使用，因為戰機在起飛時造成的尾流，會造成極大的危險。另外，施孝瑋也研判，由於福建艦可能裝備的空警-600會造成更大的尾流，所以，此型機可能會選擇從離1號升降機較遠的兩具電磁彈射器起降。

節目共同主持人RJ提到，與美軍已退役的小鷹號常規動力航母相比，福建艦的艦島看起來整合許多天線、先進感更高，同時，體積減少不少。施孝瑋則指出，大陸軍艦使用的是346B雷達，他們在設計軍艦艦島時，採用整合式的桅桿系統，即把平面化的的感測器全部貼在艦島上，這是目前世界軍艦設計主流。