樂意公司主要從事電腦線上遊戲及手機遊戲之代理，董事長為梁敏永，推薦證券商係元富證券及華南永昌證券，申請時資本額1億4525萬8000元；樂意公司111年合併營業收入為6億4876萬5000元，稅後淨利為7384萬7000元，每股盈餘為5.03元；112年合併營業收入為5億7936萬4000元，稅後淨利為8629萬元，每股盈餘為5.86元。