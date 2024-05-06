京城銀2024年4月自結核病淨收益5.47億元，月減達42.46％、年減18.34％，為近8月低。稅前淨利5.11億元，月減35.81％、但年增22.75％，稅後淨利3.6億元，月減達46.62％、年增1.13％，稅前每股盈餘0.46元、稅後每股盈餘0.32元，均為近半年低。

不過，累計京城銀前4月自結合併淨收益35.39億元、年增29.85％，稅前淨利28.08億元、年增達83.95％，稅後淨利23.78億元、年增達98.8％，稅前每股盈餘2.53元、稅後每股盈餘2.14元，全數為僅次於2021年的同期次高。

觀察京城銀各項獲利表現，4月核心業務表現穩健，利息淨收益5.03億元，月增2.81％、年增3.52％，手續費淨收益2.66億元，月增達21.1％、年增達80.27％。惟其他淨虧損達2.23億元，較3月及去年同期獲利2.4億元、0.35億元大幅轉虧，拖累整體獲利表現。

不過，累計京城銀前4月利息淨收益19.47億元、年增3.09％，手續費淨收益8.22億元、年增16.46％，其他淨收益7.68億元、年增達近4.94倍，三大獲利支柱仍維持成長佳績。

京城銀表示，最新公布數據顯示，美國首季經濟成長率下滑至近2年低點，此外通膨率更大幅回升，不只讓市場對美國經濟軟著陸的期待受挫，美國聯準會（Fed）1日公布利率維持不變時，也表明「通膨回落至2％的目標缺乏進一步進展」。

國內經濟方面，國發會4月26日公布台灣景氣燈號續為綠燈，領先指標與同時指標皆維持上升，顯示國內景氣持續回溫。京城銀表示，面對總體環境的不確定因素，仍將秉持穩健成長的經營原則。

截至4月底，京城銀逾放比0.02％、逾放覆蓋率6483.67％、放款覆蓋率為1.45％，資產品質維持一貫穩健水準，每股淨值46.9元。同時，京城銀在第10屆公司治理評鑑中連7年入列前5％、連3年名列上市櫃「金融保險類」公司前10％，顯示該行治理成效卓越。