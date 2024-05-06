三商家購第1季合併營收為33.67億元，年增1.89%，營業毛利為9.19億元，年增7.41%，合併毛利率為27.28%，年增1.4個百分點，營業淨利為4010萬元，年增1.68倍，營業淨利率為1.2%，年增0.75個百分點，歸屬於母公司業主淨利為2897萬元，年增1.84倍，每股盈餘為0.43元。

三商家購表示，第1季多受惠節慶商品，大舉擴充自有品牌商品，包含其他差異化商品，例如自辦進口，占整體營收約一成，近三年銷售表現穩定成長5%，這類差異化商品營收提升到2成以上，有效達成營收動能。

再者，迎接夏季首度推出手做茶飲，其他方面，如加盟展創過往洽詢單數新高、啟動擴建物流中心、導入企業永續發展責任中的溫室氣體盤查等軟硬體策略兼施，促使整體業績穩健成長。

展望第2季，三商家購表示，美廉社對於母親節、端午節、夏季冰品、啤酒是銷售重點；三友藥妝Tomod’s特美事則持續擴展社區店型、心樸市集也籌備雙北據點中，公司亦持續擴大產品線、異業聯名合作、強化企業永續ESG，如鼓勵民眾捐贈可用二手紙袋，贈會員點數活動等，增長營運動力和競爭優勢。