近期多個縣市發生停電事故，其中又以桃園市為重災區。國民黨立委羅智強感嘆表示，台灣人民正以驚人的速度習慣「與停電共處」，並諷刺這正是民進黨厲害的地方。

桃園地區從前天深夜到昨日晚間3度停電，共1萬2611戶受到影響，4月中起桃園累積大規模停電已達20次，另外，台北市大安區近期也陸續出現停電的狀況。

選區在大安的羅智強今（6）日發文表示，一個月內大安區已3度停電、桃園停電的次數更是已經多到數不清，讓他感嘆台灣人民正以驚人的速度習慣「與停電共處」。羅智強諷刺表示，這正是民進黨厲害的地方，只要大家習慣停電，台灣就沒有缺電。

羅智強昨也有針對停電發文，提及過去一個月，從東區、成功國宅到瑞安街，大安區3度發生一定規模的突發停電事件，影響數千人。羅智強強調會將這些問題協同台電做完整的盤點，不要一而再、再而三的讓突發性停電造成民眾的不便甚至危險。