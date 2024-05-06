女子小萱（化名）、歡歡（化名）姊妹，與男子阿國（化名）是同村落的人，阿國因沒有地方住，2020年間某日開始就與她們同住，不料，阿國色慾薰心，趁小萱熟睡予以強制性交得逞，小萱掙扎呼救時，歡歡聽聞後進到房間查看，發現小萱被性侵予以制止。沒想到阿國不罷手，後來還又侵犯小萱得逞2次。

法院審理，歡歡指控，當下她有罵阿國：「你怎麼可以跑進我姊姊的房間？」、「怎麼可以把門鎖起來」，阿國就回：「我們只是睡覺關門而已啊」，再度罵阿國：「你怎麼可以對我姊姊做那件事情，還脫她褲子」，阿國沒回話就離開。

歡歡表示，前2次小萱都選擇不想聲張，但阿國並沒有收斂，第3次侵犯時，他明知小萱因雙眼白內障，視力僅有光感，趁小萱在洗澡時，強行進入浴室，不顧小萱反對，強制性交得逞。歡歡認為不能再隱忍下去，憤而報警提告，要為小萱討公道。

辯護人為阿國辯護指稱，阿國有輕度的智力障礙，障礙原因為，請法減輕其刑。阿國則是辯稱，他因為喝酒醉，才會一再做這樣的事情。

法官考量，阿國利用與小萱同住之機會，對小萱做出3次強制性交犯行，已嚴重侵害性自主權及身心健康。歡歡在作證時也指稱，小萱後來因故死亡，在生前有向她說，如果不給阿國一個教訓，她不甘心。

法官審酌，阿國在案發時已非懵懂之齡，且知悉小萱已因眼睛疾病喪失正常視力，卻仍利用同住之機會，僅為滿足個人性慾，竟3次強制性交得逞，可見其法治觀念至屬薄弱，欠缺對他人身體自主權及性自主權之尊重，且迄今並未獲得小萱家屬諒解。

法官日前依法判決，阿國依犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑3年3月。又犯對身體障礙之人犯強制性交罪，處有期徒刑7年3月。應執行有期徒刑7年7月。可上訴。

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