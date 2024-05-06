「青蛙王子」高凌風闖蕩演藝圈多年，推出《大眼睛》、《冬天裡的一把火》等經典歌曲，紅極一時。不過2014年不敵血癌病逝，享壽63歲，留下遺孀金友莊與3個兒女。當中女兒葛宸羽近日上節目時透露，自己長年將手機開設「勿擾模式」，主要與父親病逝造成內心陰影有關。

葛宸羽在節目《單身行不行》透露，一直以來手機開設都是「勿擾模式」，不管任何人打電話或傳訊息都不會顯示，即便因此漏掉重要訊息，也覺得無所謂。沒想到通常不超過12點回家的她，有次錄音錄太晚沒注意到時間，結束時拿起手機才發現家人及經紀人打了數十通給她，深怕她是否發生意外才遲遲未返家，這才讓葛宸羽趕緊回電報平安。

葛宸羽指出會開設「勿擾模式」，主要是先前接到電話都是不好的消息，像是父親高凌風及外婆住院等，因此只要電話一響，就會浮現「誰又怎麼了」的不好念頭，導致內心出現很深的陰影，一度感到身心俱疲，只有在特定時間才會查看手機是否有遺漏的來電或訊息。對此，她強調：「這是我整理好心情該回的時候」。

高凌風在歌壇有「青蛙王子」的封號。（圖／中時資料照）

多年來的搭檔之絃不免抱怨，認識4年以來，葛宸羽的電話從沒有打通過。忍不住揶揄一番：「我可能還要寫信，2、3天後她才會收到訊息」。葛宸羽則解釋：「主要是很多經歷，影響到我現在的人格」。