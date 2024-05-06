31歲男星沈建宏以童星出道，雖與陳奕曾組男團AK獲得關注，但之後卻改和女友在市場擺攤賣雞腿。未料，卻被網紅女友Bella踢爆是劈腿慣犯，還多次叫外送茶，並稱沈建宏說「沒有感情花錢的就不算劈腿」。不過沈建宏昨出席活動否認，表示「沒有花過錢」，對此Bella秒回應打臉了。

沈建宏昨5日出席活動時澄清網紅女友Bella的指控，表示「但沒有花過錢，是喝酒誤事，否認買春約砲。」，並道歉認錯。對此，Bella則在新聞下留言反轟：「找之前砲友喝酒不就是預謀嗎？醒來就在她家？跟這種人一輩子都無法溝通，三觀永遠不一樣 跟你在一起情緒要穩定真的超級難的啦」。舊愛Bella更在Threads發文：「人生污（汙）點！」

而沈建宏針對Bella先前的指控表示，有些是真的，有些不是事實，例如女方控訴他常會花錢買春，他解釋：「只是當兵無聊，隨便找一些女生聊天，知道她們是詐騙集團就封鎖了。」結果前任看到他手機的封鎖名單都是女生，暴怒後又開始吵架。沈建宏似乎不滿意被指責，意有所指說：「要求別人時，自己也要做到，不能當雙標的人。」

其實2人交往以來，多次因為異性的關係，吵了不少架，沈建宏能理解Bella因為太愛他，所以吃醋、沒安全感，釀成一些爭執，「我可以理解，但在網絡上這樣爭辯來、爭辯去，其實大家也是霧裡看花，那些都過去了，我也不會去解釋」。他也再度強調，自己沒有花錢做不該做的事。

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