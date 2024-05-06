美國歌壇天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），1994年發行《All I Want For Christmas Is You》紅遍全球，不僅蟬聯告示牌「Holiday 100」40周冠軍，獲得金氏世界紀錄認證，更讓她擁有「聖誕媽祖婆」的稱號。日前她被目擊帶孩子到環球影城慶生，過程中她為了維持形象，連搭乘雲霄飛車都要有專屬髮型師在身旁隨時待命，讓網友看了全笑翻。

瑪麗亞凱莉和前夫育有一對雙胞胎兒女摩洛可（Moroccan）、夢露（Monroe）。近日她為替孩子慶祝13歲生日，帶著全家人到遊樂園。然而，當她玩雲霄飛車時，因高速奔馳，導致頭髮變得凌亂；怎料這時坐在她身旁的助理，竟立刻拿出梳子替瑪麗亞凱莉整理好一頭金髮。即使周邊有不少狗仔在拍攝，她也不感到害羞，下秒還向鏡頭打招呼，讓媒體忍不住笑虧，「偶像就得做偶像該做的事！」

Mariah Carey, you will always be famous pic.twitter.com/uvQBPIAa3J — Mario Carey (@frenchtoast_6) May 2, 2024

MAMI! Mariah Carey no Universal Studios em Orlando, CA (02 de maio). pic.twitter.com/w9mxO3RaIt — Mariah Carey Brasil (@mcareybr) May 5, 2024

照片曝光後，隨即引發熱議，網友笑稱「想知道她是不是會飆海豚音」，還有人說「如果設施允許，她應該會帶整個團隊在上面梳妝」、「髮型師右手抓很緊，很怕但堅持專業守著頭髮」。不過大多數民眾覺得這位西洋天后實在可愛，「笑死我！而且還不覺得大頭症，反而覺得很勾錐」。