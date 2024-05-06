台中市警局一分局大誠分駐所警員陳冠諭，日前下午2時許，接獲一群外籍留學生到所內報案，韓籍留學生表示，不慎將手機遺落在多元計程車上，也不曉得如何向駕駛聯繫，員警發揮機智，即時透過車號查詢，迅速與駕駛取得聯繫，成功尋回手機。

據了解，該名韓籍留學生表示，當天欲要與同學們前往中區第二市場朝聖知名肉圓店，從台中車站搭乘多元計程車抵達第二市場後，卻發現放口袋內的手機遺失，也無法向該車駕駛取得聯繫，由於語言隔閡，留學生一度無法有效表達自己的困境。

警員陳冠諭了解後，立即用簡單英語與留學生溝通，成功獲取了必要信息，隨即聯繫到司機。所幸司機就在附近載客，也發現了遺留在車上的手機，隨後將手機安全送到派出所，該群留學生拿回手機時，紛紛露出微笑，並感謝警員「尋機」的高效率。

第一警分局長鍾承志呼籲，民眾外出時應加倍注意隨身物品，尤其是重要物品如手機等，應妥善保管以避免遺失帶來的不便和潛在風險。警方將持續致力於提供高質量的公共安全服務，確保市民和外籍人士在臺中的安全與福祉，提供更便捷的生活環境。