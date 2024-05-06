洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）前役在第7局意外遭到驅逐出場，他當然是很不高興的，隔天回到球場的首個打席就以全壘打來洩憤。老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）在變速球之後立即用四縫線攻擊好球帶，但是被賈吉逮中成為他本季第7轟。賈吉第6局又敲了二壘打，3打數兩支長打，幫助洋基3連戰橫掃老虎。

賈吉前一戰因為不滿好壞球判決，在走回休息區時碎碎念，遭到主審布雷克尼（Ryan Blakney）驅逐，這是他生涯首度被罰出場。此戰布雷克尼擔任三壘審，賈吉首局就藉著全壘打經過三壘去問候他。賈吉第3局遭到史庫柏3球三振，他這3球都有出棒，所以也不關主審的事，賈吉還獲得1次四壞保送。

老虎7局上追平為2比2，洋基該局下半攻佔滿壘，索托（Juan Soto）適時二壘打直接清空壘包，一棒撈回3分成為致勝一擊。洋基主場天候不佳，老虎打完8局上半，雨勢增強中斷比賽長達56分鐘，由於主隊洋基領先，主審宣布比賽提前結束，洋基5比2獲勝。

金鶯韓德森（Gunnar Henderson）以10轟暫居美聯全壘打王，天使卓奧特（Mike Trout）也是10轟但他前日開刀正在養傷。國聯是道奇大谷翔平、勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）10轟並列全壘打王。