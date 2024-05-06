有些人因為鼻子經常過敏、鼻塞，習慣用嘴巴呼吸，耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，如果放任鼻塞不治療，會導致呼吸阻力變大，影響心肺功能，可能會增加心臟衰竭、腦梗塞、肺高壓等心血管疾病機會，另也容易誘發睡眠呼吸中止症、肺部感染，也容易讓人白天精神不濟。

陳亮宇在臉書粉專PO文指出，長期鼻塞真的很惱人，睡覺容易鼻塞、呼吸聲音很大、常需要張口呼吸、還有會打鼾等問題，讓人無法好好入睡，有人或許會說：「雖然不舒服，但也習慣了」，但真的千萬別習慣，因為長期放任鼻塞不治療，心血管等多種疾病可能找上門。

陳亮宇表示，如果鼻塞不治療，長期下來可能造成下列4種身體危害。

■心肺疾病：由於鼻塞嚴重導致呼吸阻力變大，影響正常心肺功能，可能會增加心臟衰竭、腦梗塞、肺高壓等疾病。

■睡眠呼吸中止症：由於無法正常以鼻子呼吸，患者自然改用口呼吸，引起睡眠呼吸中止症。

■精神及專注力變差：不適症狀影響睡眠品質，引起學習及工作障礙。

■肺部感染機率大增：由於使用嘴巴呼吸，無法如同鼻腔有過濾功能，導致空氣髒污直接到達肺部，提高肺部感染機率。