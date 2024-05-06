小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事。全球投資界年度盛事波克夏股東大會4日登場，股神巴菲特表示儘管他們第一季大砍蘋果持股，但仍會長期投資蘋果，到今年底可能仍是波克夏最大持股。波克夏的現金部位，在2024年第一季大增至1889.9億美元，創下紀錄。

【1】波克夏大砍蘋果持股 巴菲特：基於稅務考量

波克夏公布首季財報顯示，該公司大舉拋售13％的蘋果股票，持股價值從1,743億美元降至1,354億美元，令投資人大感意外。巴菲特解釋，這是基於稅務考量，而非對股票長期走勢的判斷。儘管減持股票，巴菲特依然看好蘋果長期發展，除了稱讚iPhone可能是「史上最偉大產品」外，還表示蘋果比起他們歷史最悠久、規模最大的兩項投資（美國運通與可口可樂）「甚至更好」。

【2】蘋果M4來了 台積3奈米大補

搶攻AI PC商機，蘋果（Apple）預計7日亮相的新iPad Pro率先搭載自研M4晶片，並挾M4晶片強勢登場之勢為Mac全系列改頭換面，首批M4 Mac估今年底至明年初陸續上線；據悉蘋果M4採台積電N3E製程，隨蘋果計畫為Mac效能大升級，有望助攻台積電營運。

【3】輝達財報前暖身 台鏈10強看俏

美FOMC利率決策會議、4月非農就業人數接力公布，為降息預期注入強心針，法人推估，隨著不確定因素淡化，有助觀望資金回流電子類股。其中，輝達（NVIDIA）業績及財測成美財報壓軸大戲，投顧法人剖析，美CSP業者資本支出維持正向，加上全球AI 伺服器出貨放量，看旺台積電（2330）、廣達（2382）、勤誠（8210）等台鏈十強。

【4】高息ETF熱 17檔投信買不停

通膨何時明顯降溫持續受到市場關注，近期投資人偏好高息ETF搶進，投信的高息ETF熱銷，3日起，投信連15日買超台股，鎖定高現金殖利率個股買進，激勵相關個股的買氣，有精成科（6191）、中光電（5371）等投信買不停的個股。

【5】台股迎520 MSCI調整吸睛

台股5月艷陽高照，加權指數維持2萬點大關上方震盪，在520前，好戲一波接一波，MSCI明晟半年度調整於台灣時間15日登場，研究機構預測台股權重可能被微幅下修，但拜多頭氣盛所賜，市場焦點主要放在新增成份股，奇鋐、華城二大高價股呼聲最高。