美國就業數據疲軟，市場對於降息的期待上升，刺激美股收紅。台股也受到激勵今（6日）以20479.80點開出，隨後大漲近250點，權值股台積電漲13元，觸及793元，聯發科漲20元，觸及1060元，鴻海漲6.5元，觸及162.5元，大漲4%。

上周美股四大指數皆收紅，費城半導體指數大漲2.41%，台積電ADR勁揚5.33美元（或3.91%）至141.56美元，蘋果大漲10.33美元（或5.97%）至183.36美元，輝達也獲得買盤進駐，上漲29.66美元（或3.46%）至887.83美元。

台股上周五漲107.88點，收在20330.32點，成交值4049.84億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超174.18億。自營商賣超14.05億，投信買超19.61億，外資及陸資買超168.62億。

美國4月非農就業指數意外降溫，增加市場對於聯準會降息的期待，不僅恐慌指數VIX摔落一個月以來的低點，美債殖利率也出現下滑，美股也因此受到刺激大漲。

金融集團Harris Financial Group合夥人Jamie Cox就提到，非農就業數據全面疲軟，加上工資成長趨緩，有助消除通膨大規模反彈的擔憂與緊張，對市場相當有利。