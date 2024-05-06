黃姓男子在2020年7月7日晚間10時許，於一處街口見女子小萱（化名）獨自步行，藉機上前詢問時間，竟伸手襲胸，小萱嚇到尖叫，他才停手，還搶走手機並丟棄。2020年12月21日上午8時許，黃男再度犯案，對女子歡歡（化名）襲臀後，還酸：「你屁股看起來很大」、「插起來很爽」、「我看你也只有A罩杯而已」。

法院審理，小萱指控，當天被襲胸並遭搶走手機後，黃男又回來抓她的手，將她推倒在地，導致她的手臂、上臂內側、腳部有瘀青，她倒地時，黃男還不顧她持續用力踢抵抗，強行撫摸胸部及大腿內側。

歡歡則是指控，當天黃男騎機車靠近，趁她無法抗拒之際，摸了她的臀部1下，得逞後還騎車到對面馬路，對著她說：「你要去哪裡、我載你」，她沒有回應，黃男又騎到她身旁，又襲臀臀部1下，還說：「你屁股看起來很大」、「插起來很爽」、「我看你也只有A罩杯而已」。

法官審酌，黃男為滿足一己私慾，趁小萱、歡歡不及抗拒之際，違反意願予以強制猥褻、性騷擾，所為侵害身體自主權，實不可取。另外，黃男將小萱手機摔壞，導致不堪使用，顯見黃男欠缺對他人財產之尊重，所為均實有不該。

日前依法判決，黃男犯強制猥褻罪，處刑6月，可易科罰金。又犯毀損他人物品罪，處刑2月，可易科罰金。又犯修正前性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處刑3月，可易科罰金。應執行有期徒刑8月，可易科罰金。可上訴。

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