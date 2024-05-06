民進黨立委黃捷過去在高雄市議會時，與時任市長的韓國瑜有過激烈交鋒，如今韓已是立法院長，兩人在本屆立法院成為同事。近日黃捷po出一張，韓粉親戚將自己和韓國瑜的春聯並排貼著的照片，讓不少網友們直呼「很棒」、「可愛」；她也透露當時自己對韓翻白眼後，韓粉親戚的反應。

黃捷昨（5）日在社群平台Threads發文，上傳了一張韓國瑜，和自己、總統蔡英文、準總統賴清德聯名的春聯並排貼著的照片，並寫道「有人會同時喜歡韓國瑜跟黃捷嗎？有，黃捷的韓粉親戚（在親戚家看到的春聯）」。

此張照片引發討論，目前有5000多個讚、150多則留言，網友們表示「雖然劃掉蔡、賴的名字感覺超不禮貌，但為了妳又硬要留下來，莫名覺得可愛」、「不知道怎麽說，雖然政治立場可能不同，但還是很挺自己家人的感覺，很棒」、「不少餐飲業小吃攤老闆是韓粉，但他們煮東西都還蠻好吃的，也不會小氣」。

另外，還有網友詢問黃捷，當時她在高雄市議會對韓國瑜翻白眼後，親戚們站在哪一邊？黃捷親自回覆，親戚們有唸她，要她「還是要禮貌一點」。