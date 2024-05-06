近年小紅書、抖音等大陸App崛起，不少年輕人愛用，一名男子發現除了App外，不少台灣人喜歡用大陸用語，尤其是估計、貓膩、視頻已快取代台灣的本土詞彙了，詢問還有什麼大陸用語被台灣人廣泛使用，文章引發大票網友討論，不少人認部分大陸用語更能貼近生活，但也有人直呼看了很不順眼。

原PO前天（4日）於PTT八卦版指出，觀察大陸用語已逐漸融入生活，許多人會把原有的慣用詞，轉換成大陸流行語，包括大概變為估計；陰謀變成貓膩；影片改為視頻，好奇還有什麼用語有影響台灣人？

貼文引發熱議，網友看法兩極，一部分人認為不少大陸用語更能貼近生活，且語言本來就是互相交流，另一派人則是看不慣，甚至看身邊朋友使用相關詞彙，也會感到很煩躁，如視頻、質量、貓膩、接地氣等。

針對原PO提到的「估計」這個詞彙，有網友表示在《教育部重編國語辭典修訂本》網站可查得到，有推側、估量價值或數量的意思，本來就是台灣用語。