波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於4日舉辦年度股東大會，「股神」巴菲特（Warren Buffett）針對集團的動向談到，未來將由副董事長亞伯（Greg Abel）完全接管投資決策，表明亞伯不只會監督併購行動，也會掌握股票投資組合。

波克夏4日在其總部所在地奧馬哈（Omaha）舉行股東會，為副董事長查理‧孟格（Charles T. Munger）去年離世後的首次股東會，活動中，波克夏用影片追悼孟格，巴菲特也向這位老戰友致敬。

有鑑於巴菲特今年已高齡93歲，外界關注其接班人選，他在會上表示，他清楚知道大家關注此事，但他自己感覺還能勝任這份工作。不過，巴菲特仍對於波克夏的未來透露了蛛絲馬跡。

巴菲特指出，他雖覺得自己狀況不錯，但對於預期壽命的精算表還是有一定程度的了解，投資人不需等待太久，便可以見證新一代管理階層將如何運作波克夏。

過往的股東會總是由孟格坐在巴菲特身旁，而今年則由兩位副董事長擔任此角色，分別是掌理波克夏非保險事業的亞伯，以及掌管波克夏保險事業的詹恩（Ajit Jain）。

其中，亞伯自2021年來便已受到巴菲特欽定。巴菲特當年5月向媒體透露，「如果今夜我出了什麼事，明天一早會由葛瑞格（亞伯）接手」，今年2月公布的致股東信中，巴菲特也曾提到，無論自哪方面看，亞伯都已做好明天就執掌波克夏的準備，使外界認定亞伯為巴菲特欽定的接班人。

巴菲特4日在回答股東提問時也直接闡明，當他不再執掌波克夏時，亞伯將對集團的投資決策擁有最終決定權，亦即未來股票投資組合相關的決策，都將由亞伯負責。亞伯於1992年進入波克夏，透過公司的公用事業業務晉升，因此對公司業務有充分了解，2018年時，他與詹恩一同升任副董事長，巴特此前曾透露，他在資本配置方面與亞伯有著相似的觀點。

巴菲特在股東會上表示，波克夏的資本配置應完全由亞伯來負責，他不希望有200個人每人管理10億美元，並強調「如果我是董事會成員，要做出決定，我可能會根據亞伯的決策」，「他（亞伯）非常了解企業。如果你了解企業，你就了解普通股」。

巴菲特補充談到，在他去世後，波克夏董事將會做出最終決定，並也幽默表示，「如果他們有不同的做法，我可能會回來纏著他們」。

J Stern ＆ Co的投資長羅斯巴赫（Christopher Rossbach）認為，巴菲特在本次股東會上的言論非常重要，因為其代表波克夏前進道路的一部分，並也未大家帶出了新的問題，包含亞伯將如何管理股票投資組合。

亞伯在波克夏過往的收購中曾扮演重要決策，包含2006年收購PacifiCorp以及2020年收購Dominion Energy公司旗下的液化天然氣業務等。

目前尚不清楚亞伯未來會自己管理普通股投資組合，或是讓投資經理進行交易並向他匯報。過去10年來，波克夏的兩位投資經理康布斯（Todd Combs）以及魏斯勒（Ted Weschler）一直協助巴菲特管理一部分的投資組合，有人猜測兩人未來也將接手巴菲特的部分工作。

亞伯4日在股東會上表示，在經歷任何轉型時，波克夏今天所遵循的資本配置原則都將繼續存在。