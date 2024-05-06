改編自真人真事的電影《醬園弄》，由香港名導陳可辛執導、章子怡主演，如今片商搶先公開15秒預告片，只見章子怡的淒厲眼神讓人看得心頭一顫。網友大膽預言「30億票房跑不掉」，未上演前就先炒熱一波話題。

電影《醬園弄》不僅入圍坎城影展非競賽展映單元，超強卡司陣容排開，皆是一時之選。除了章子怡和男主角雷佳音，還包括了陸劇頂流女星楊冪及趙麗穎，以及易烊千璽、謝娜等31位實力派演員。不過兩位A咖楊冪及趙麗穎戲份都不多，也讓網友好奇「女二」究竟由誰脫穎而出？如今更傳出兩人皆會一同出席坎城影展，不免猜測是否會在禮服上爭奇鬥豔，搶走女主角章子怡風采。

離婚後的章子怡，重拾事業心，演技大爆發。《醬園弄》15秒預告片公開，只見片中她身穿沾上血跡的衣衫，手提裝著屍體滴著血的皮箱。此外，她還為戲犧牲剃光眉毛，時而表情空洞，時而對著鏡頭露出淒厲眼神，畫面看起來怵目驚心。網友大讚章子怡的演技已經達到爐火純青的地步，難怪成為陳可辛眼中飾演女主角的不二人選。

而這部電影改編自四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，故事發生在1944年的上海，詹姓男子因為沉迷賭博又家暴，讓長期活在身心煎熬中的妻子詹周氏，忍無可忍後失去理智，將他殺害分屍16塊，是民國時期上海灘恐怖碎屍的第一案。周春蘭剛開始被判死刑，但被當時女作家蘇青知道，將她的故事發到各家雜誌刊物，激起社會大眾的討論，最後法院改判詹周氏十五年徒刑。而台灣作家李昂，也以此案為原型，創作了小說《殺夫》。