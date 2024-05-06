2023年11-12月統一發票的兌獎期限至今天，提醒民眾留意手邊發票，尤其此次開出13張千萬發票以及17張特獎200萬發票，目前千萬發票已兌領完畢，剩3張200萬發票，千萬別讓財神爺擦身而過。

該期統一發票千萬特別獎號碼為63603594，200萬元特獎號碼為73155944，20萬元頭獎號碼3組分別為94985899、57283420、62825278。

目前尚未領取的3張200萬發票，分別是在新竹縣芎林鄉文明路61號中油，加油800元；Uber Eats的外送費36元，以及在嘉義市東區林森東路413號1樓順義五金百貨大賣場，消費95元購買菸品。

財政部賦稅署也提醒民眾，中獎人應在期間內到指定兌獎據點領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

此外，若非雲端發票，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。