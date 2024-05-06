一對澳洲兄弟及一名美國男子4月一同前往墨西哥衝浪後失蹤，引發美國、澳洲、墨西哥社會高度關注，墨國警方5日深夜證實，上周在一處15公尺深的豎井中發現的「高度腐爛」遺體，就是3名失蹤衝浪客。警方初步判斷，強盜想打劫衝浪客駕駛的皮卡車及輪胎，遭到對方反抗後開槍轟頭並棄屍。

3名澳洲、美國籍衝浪客在墨西哥遭到槍殺後棄屍。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，30多歲的澳洲羅賓森（Callum and Jake Robinson）兄弟以及他們的美國朋友卡特（Jack Carter），4月沿著墨西哥西海岸向南展開衝浪及露營旅行，不過4月28日三人並未依約定入住下加利福尼亞州（Baja California）沿太平洋小鎮恩瑟納達（Ensenada）的民宿，才引發外界對三人下落的擔憂。

墨西哥警方昨（5）日宣布，3日在恩瑟納達懸崖邊一處超過15公尺深的豎井中發現遺體，警方花了超過20小時才吊出4具「高度腐爛」的遺體。

墨國檢警高度懷疑其中三具遺體就是三名失蹤衝浪客，推測這三具遺體已被丟棄豎井中5至7天，另外一具遺體已遭棄屍15至30天，三名衝浪客的家屬已前往墨西哥指認遺體身分，若家屬無法確認身分，墨國也將進一步進行基因鑑定。路透社報導，下加利福尼亞州檢察總長辦公室5日深夜證實三具遺體就是失蹤三人。

下加利福尼亞州檢察總長安德拉德·拉米雷斯（María Elena Andrade Ramírez）表示，檢警初步懷疑，三名衝浪客遭到盜賊攻擊，盜賊原先目標是衝浪客駕駛的皮卡車及輪胎，但顯然遭到衝浪客抵抗，盜賊於是開槍打死衝浪客。

「當搶劫失控時，他們將遺體丟入井中棄屍」，安德拉德·拉米雷斯強調，盜賊不是鎖定觀光客攻擊，目標是偷車，盜賊棄屍後將衝浪客的營地燒毀，並用木板蓋住井口。

當被記者詢問三名衝浪客的頭部中彈，是否代表遭到「行刑處決」，以及該案是否為組織犯罪時，安德拉德·拉米雷斯拒絕猜測，僅表示當局現階段推測為汽車搶劫。

目前墨國檢警已經逮捕三名墨西哥人，當中一人被控綁架，安德拉德·拉米雷斯表示，檢警相信還有更多人涉案。