圖為大陸內蒙古呼和浩特的民眾5日路過電影海報牆。（中新社）

大陸五一檔總場次刷新影史同檔期檔場次紀錄，總票房超此前市場預期。據燈塔專業版，截至5月5日晚上9時11分，2024五一檔（5月1日至5日）檔期內票房已超過15.22億元（人民幣，下同，約合新台幣68億元），超過2023年五一檔票房（15.21億元），同時進入大陸影史五一檔票房前三。

澎湃新聞報導，數據顯示，今年五一檔期內總觀影人次3763.7萬，總場次240萬，刷新影史五一檔場次紀錄，電影《維和防暴隊》以累計票房超4億元的成績位列五一檔票房冠軍。《末路狂花錢》、《九龍城寨之圍城》、《間諜家家酒 CODE：White》和《霍爾的移動城堡》位列前五。

貓眼研究院高級分析師張彤表示，整體看來，今年五一檔的大盤表現，尤其是檔期首日的票房表現要超出映前預期，主要源於當日購票的占比要高於往年，觀眾即時購票的熱情高漲，頭部影片的票房表現超預期。從購票用戶畫像來看，大盤的購票人群整體偏年長（≥25歲）和偏女性。

燈塔專業版數據分析師陳晉也表示，今年五一檔延續了熱門檔期女性觀眾更凸出的特點，女性觀眾占比超過6成，同時也更加下沉，三四線城市票房占比接近了4成，另外今年五一檔40歲以上觀眾占比是歷年最高，家庭觀影需求持續擴大。

值得關注的是，由大陸女演員楊冪主演的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》5日12時官宣撤檔；同時，光線傳媒旗下光線動畫首部作品《小倩》原定於4月30日上映，但在4月23日宣布撤檔。

國投證券在最新研報中指出，五一檔票房表現超此前市場預期的13億，繼春節檔、清明檔之後，再次驗證大陸電影市場強勢復甦邏輯；華鑫證券則表示，整體看，五一檔全年占比較低，常態在1.2％至3.5％占比波動，核心關注後續暑假檔。