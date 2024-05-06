外資表示，亞幣後續震盪，將密切關注兩個中國勞動節後的數據表現在岸股票市場對上周海外ETF狂熱的接受/拒絕；注意：這將是在岸市場反思四月政治局聲明的機會。上周美元出現由高點下滑，中國人民銀行每日設定匯率的偏差可能是同等重要的貨幣訊號。

外資強調，如果這些指標支援最近的市場情緒/動力，那麼預期美元人民幣空頭部位的停損將增加。預估，這種潛在的力量將同樣有利於韓元和新臺幣，新臺幣在四月份表現相當疲弱。反之，如果在岸市場的反應冷淡，美國短期利率的穩定將足以在本周CPI公佈前拉動近期的剎車。

最後，外資也表示，中國四月份的TSF（中國社會融資總量）、出口和CPI將是關鍵的經濟數據公佈；同時，關於習近平和馬克宏會晤的媒體評論也將受到密切關注。中國國家主席習近平己在5月5日下午搭乘專機飛抵巴黎，展開他五年來首次對法國的國事訪問，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行峰會。習近平在抵達機場後發表書面聲明指出：「中法關係始終走在中國同西方國家關係前列，為國際社會樹立了不同社會制度國家之間和平共處、合作共贏的典範」。習近平是在中法建交60周年之際開啟法國之行的，他也將先後前往塞爾維亞和匈牙利進行國事訪問。