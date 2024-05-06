一名網友日前分享一張照片，有小朋友在聯絡簿的生活札記寫，「鞋子不換估計是不行的了。」結果老師把「估計」畫紅線，標註「別用大陸用語比較好」，讓網友納悶「估計」何時是大陸用語了，引發網友討論。

原PO日前在PTT發文詢問，「估計是對岸用語嗎？」並貼出他在網路上看到的聯絡簿內容，一名小朋友在聯絡薄的生活札記欄寫，明天打算去買新鞋子，現在的鞋子已經破了大洞，下雨的時候鞋子裡就像細菌的游泳池，並在最後一句寫「所以不換估計是不行了」，結果老師用紅筆把「估計」畫線，提醒學生「別用大陸用語比較好」。

原PO看了困惑，認為小朋友沒用錯，根據「教育部重編國語辭典修訂本」估計的解釋有估量價值或數量，例如《舊唐書．卷一五．憲宗本紀下》：「出內庫羅綺、犀玉金帶之具，送度支估計供軍。」另外估計也有推測的意思，例如「我估計他今天不會來。」

貼文PO出後，許多網友也看傻眼，「估計哪時變大陸用語了」、「蛤，估計欸」、「老師有問題+1」；不過也有人指出在這句話中，台灣比較常用恐怕、大概，不是估計，「大陸用語會把『估計』或『我估計』放在句首」、「估計以前台灣比較常用在數學」、「估計不是大陸詞語，但是這種用法是大陸用法」、「感覺台灣用詞語意真的比較少用估計，但我也不知道老師管這個有沒有必要」。