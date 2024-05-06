房仲資歷10多年的郭紘睿，過去待過信義房屋、住商不動產，今年1月加入永義房屋，靠著永慶加盟四品牌全台1千多家店的強大聯賣網絡，轉職第2個月，單月就成交了7件，刷新自己的成交紀錄，「永慶的聯賣真的名不虛傳，成交真的變快了！」

大傳系畢業的郭紘睿，畢業後曾北漂到台北從事廣告業務工作，薪水並不高，想趁年輕拼事業的他，選擇加入當時提供每個月保障4萬月薪的信義房屋。他快速地嶄露頭角，多次拿下百萬經紀人，還曾贏得全區個人業績第2名，前途一片看好。然而，他在店長選拔時失利，讓他相當挫折，因而離開信義房屋，轉換到住商不動產。

從直營體系轉換至加盟體系，不論在行程安排、工作模式都有了更多的彈性，讓郭紘睿的才能有更大的發揮空間，幾經努力後成功晉升店長，帶領團隊在高雄做出了不錯的成績，但他並不因此滿足，而且他發現，同仁有時候會有配不到案的狀況發生；另一方面，永慶加盟四品牌在高雄店數、案量多、知名度高，加上當初他剛轉職到住商時的帶店店長鄭博陽，創業永慶不動產後4年內就開了4家店，激勵他想攀上事業更高峰，於是他跟太太在今年1月份一起加入了永義房屋農十六大千加盟店。

郭紘睿加入永義房屋後，親身體驗聯賣威力，才知道永慶房產集團為什麼能發展成全台最大房仲品牌。他表示，永慶加盟體系的聯賣制度規範地相當清楚，再透過平台系統輔助，不論是上架、預約帶看、要約斡旋順位等作業流程都公開透明，而且《i智慧pro》系統中有超過14萬筆以上物件，不怕找不到適合的物件提供給客戶，成交速度真的比以前快上許多。

今年郭紘睿轉職到永義房屋時，共有10多位同仁相信他的選擇、和他一起轉換品牌，大家也明顯感受到轉職後，案件的詢問度變高了，加上永慶房產集團的知名度，客人的信任感也很高，大家都有信心在這裡創下更好的成績。

從事房仲業多年來，郭紘睿將交易安全看得比業績還重要，他認為「成交」的意義不只是買賣雙方完成了交易，更不是只為了那份獎金在努力，而是要將「家」的幸福不斷地傳承下去。郭紘睿自信地說，我的個性比較仔細，從事這份工作這麼久，沒有一件交易糾紛案件進行訴訟，在客戶間留下好口碑，也跟許多客戶都成了朋友。

今年第二季，鄭博陽團隊將再開出1家永義房屋加盟店，將由郭紘睿擔任店長。對郭紘睿來說，能夠幫助同仁達成目標是最重要的，比起個人業績，他更希望團隊共好，他也立下目標，期望能帶領新的團隊一起站上永慶房產集團菁英會的頒獎舞台。