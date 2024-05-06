一名男子近日在樓梯間看到一坨像灰塵的咖啡色鳥類，將其PO上網後，有1.1萬人按讚，許多人秒認出鳥是「南亞夜鶯」，每年2到6月為求偶都會在夜裡發出「追一」的叫聲，由於聲音非常響亮，讓不少隔天要上班的民眾很崩潰。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳3張照片，只見樓梯間一坨咖啡色的物體，他從高處看以為是一坨灰塵，仔細一看才發現是一隻鳥蜷縮在地上，正在閉眼熟睡。

圖文上傳後，引發1.1萬人關注，不少人一眼認出咖啡色鳥的身分是「南亞夜鶯」，雖然很小一隻，但聲音非常響亮，音量可超過90分貝、傳遞距離可達800公尺，尤其是每年2～6月為南亞夜鶯的繁殖期，為求偶夜裡會頻繁發出像「追一」的鳴叫聲，讓不少人晚上睡覺超崩潰。

網友紛紛留言，「快把牠吵醒」、「小小一隻聲音就很響亮」、「晚上牠吵你，早上你吵牠，合理」、「很多人晚上睡覺的噩夢」、「整天只會在睡覺的時候吵」、「這晚上叫聲超大」、「換你叫牠起床了。」