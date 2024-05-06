歐盟近來頻頻對中國大陸電動汽車、再生能源行業發難，英國《金融時報》5日報導稱，在中歐商業爭端「不斷升級」風險之下，中方可能發起調查對中歐農業貿易實施「報復」，而歐盟官員正在遊說中國，呼籲保護農業這一「戰略部門」免受貿易緊張局勢影響。

「我的目的是盡一切可能避免農業成為其他行業問題的受害者」，報導引述歐盟執委會農業專員沃伊切霍夫斯基（Janusz Wojciechowski）的話說，他告訴「中國夥伴」，農業作為對安全具有「戰略意義」的關鍵領域，需要被「特別保護」起來。

報導表示，沃伊切霍夫斯基是在上月末在中國接受採訪時做出上述發言。沃伊切霍夫斯基4月21日至26日到訪上海、深圳和北京，任內首次訪中的他率領了超70名農業食品企業代表的「規模最大代表團」以示重視，隨行企業總市值達到3500億元（歐元，下同）。

公開日程顯示，沃伊切霍夫斯基在中國期間會見了中國農業農村部長、中國國家智慧財產權局長和海關總署長等。歐盟執委會聲明稱，沃伊切霍夫斯基在會面期間表示，儘管面臨「宏觀經濟和地緣政治困難」，中國和歐盟在促進農業食品貿易方面仍有很大的潛力。

中歐互為第二大交易夥伴，2022年，中國與歐盟的貿易8473億美元，日均23億美元。尤其是農業方面，中歐在大多數類別農產品上均存在著緊密的貿易聯繫。只是受新冠疫情和俄烏衝突影響，歐盟對中國的農產品出口近年來一直呈下降趨勢，沃伊切霍夫斯基希望今後貿易量能夠重回2020年水準。

然而，《金融時報》稱，布魯塞爾近來指控中國部分產業「產能過剩」，導致中歐雙方關係日益緊張。報導稱，歐洲農產品生產商擔心，歐盟對中國產品的打擊可能會招致中國政府對歐盟食品出口的「報復」。

報導提到，在歐盟去年宣布對電動汽車進行調查後，中國今年1月也對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查，暗指這是中方對歐盟反補貼調查的報復，擔心中方的反制手段可能延伸到農業領域。

與太陽能電池板和新能源汽車等行業不同，歐盟農食產品是對中出口呈順差態勢的領域之一。歐盟統計局數據顯示，2023年歐盟對中貨物貿易逆差達到2910億歐元。同年，歐盟對中農產品出口額146億歐元，同比下降8％；中國對歐盟進口額83億歐元，同比下降15％。