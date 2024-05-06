大陸駐索羅門群島大使蔡蔚鳴5日在索國總理府會見索羅門新科總理馬內列（Jeremiah Manele）。馬內列感謝中方長期以來對索支持和幫助，表示索方將繼續堅定奉行一個中國原則，與中方密切協作，推動兩國友好與合作不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。

據大陸駐索羅門群島大使館微信公眾號消息，蔡蔚鳴祝賀馬內列當選總理，表示中方願與其及索新政府共同努力，增強雙方戰略互信，深化務實合作，加強人文交流，推動中索全面戰略夥伴關係不斷取得新成果。

據此前報導，當地時間5月2日，索羅門群島代總督武納吉宣布國民議會投票結果，馬內列以31票，當選新一屆政府總理。

大陸觀察者網報導，馬內列於2014年進入索羅門群島議會，並於2019年以外長身份前往北京簽署《大陸和索羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》，中索兩國宣布相互承認並建立大使級外交關係。2022年，索羅門群島又與中國簽署安全合作框架協議。