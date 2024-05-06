立夏過後，隨著溫度逐漸升高，有些人運氣也隨之高漲，《搜狐網》點名3生肖將擺脫過去一段時間的波折，未來15天將有吉星照耀，只要抓住機遇，事業就會上升，財運變旺，甚至還有脫單的好姻緣。

▌生肖牛

屬牛的人往後15天會有好運，發財夢想將獲得實現，有望改變上個月運勢不佳的局面，當機會來臨時，財富就會上升，生活也會變得更好，就像魚在水裡一；另外，對於一些屬牛的人來說，可能會有好姻緣，渴望脫單的人想儘快找到另一半，不妨多學習戀愛技巧，並且要真誠。

▌生肖蛇

屬蛇的人未來15天有吉星照耀，脫貧致富，有望擺脫過去一段時間的波折，當機會來臨時，曾遇到的麻煩和令人不安的現狀將有所改善，一切都會變順利，幸福如期而至；另一方面，對於一些屬蛇的人來說，未來5天健康運勢較差，宜多注意頸椎疼痛，如果經常晚睡，要小心上火和內分泌問題，坐得太久容易導致腰痠背痛，建議多起來走走。

▌生肖馬

屬馬的人才華橫溢，辦事效率很高，未來15天財運會很旺，事業節節上升，如果抓住機會，幸福將不再是夢想；另一方面，對於屬馬的人來說，未來3天健康運勢會有些糟糕，要多注意關節疼痛，或小心感冒、發燒，少吃油膩食物。

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