AI持續扮演世芯-KY今明兩年重要營運動能，有鑑於AI相關運算強勁需求，算力要求逐漸提升，使得先進製程及先進封裝需求強勁，目前除了nVidia的GPU炙手可熱外，CSP業者為求晶片自主化及成本控制，多尋求ASIC(客製化晶片)的自主開發，減少對nVidia GPU的依賴，帶動IC設計服務強勁需求。因中美科技戰緊張情勢未見緩和，在地緣政治因素的干擾下，大陸客戶佔世芯的營收比重已下降至50%。

世芯-KY第一季受惠AI強勁的需求，7奈米出貨量大幅提升，帶動世芯-KY第一季營收達104.93億元，季增加13.73%，年增加83.56%，但因NRE(委託設計)認列為季節性淡季，使整體毛利率下滑至18.79%，但業外在利息收入的貢獻下，稅後淨利12.3億元，季增加9.92% ，年增加111.25%，稅後EPS為16.56元。

展望今年營運表現，世芯-KY預估第二季、第三季營運仍能呈現連續性的季成長，而第四季雖然是NRE的旺季，但是MP(量產)的淡季，可能會影響 第四季季增的表現。法人預估，世芯-KY 今年營收年增逾5成，獲利年增更是高達6成，每股可望大賺逾7股本。

另外，世芯-KY表示，由於北美IDM(垂直整合製造商)客戶5奈米產品今年開始出貨，明年有機會變成最大客戶，雖然公司因北美CSP大客戶產品轉換影響明年成長動能，但對2026年非常有信心，仍是強勁成長的一年。