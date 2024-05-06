婆媳問題難解，尤其住在一起更容易產生摩擦。一名媳婦抱怨，遇到婆媳關係時，老公告訴她，兩人可以搬出去住，不料她卻大爆氣，說「為什麼不是你媽搬出去」，還不斷罵老公是「媽寶」，事實上，夫妻倆根本是住在老人家的房子裡，媳婦的離奇腦洞也被網友瘋狂打臉。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，聽到同事拼命罵老公是「媽寶」，詢問之後得知同事婆媳不和，對方問老公怎麼辦，老公告訴她，夫妻倆可以搬出去住。沒想到同事卻大爆氣，說「為什麼不是你媽媽搬出去啊！我們搬出去還要花錢租房子欸！你媽媽回鄉住親戚家不就好了嗎？」，而同事的老公則反駁，「房子是媽媽名下，不可能把媽媽趕出去」。

對此，網友相當好奇，這種婆媳問題，該怎麼樣才能找到雙方都開心的解決辦法。貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛留言砲轟這名媳婦，「妳同事三觀怪怪的，老人的房子，叫老人滾出去，這道德誰給的」、「房子是婆婆的怎麼會乞丐趕廟公呢！」、「腦子很重要。誰的房子啦！這個媳婦欠人罵的！」、「你同事是無腦生物，你要跟他保持距離」、「三觀不正，貪心的人，我會遠離」。