4月中旬以來，科技大廠財報陸續公佈，AI重點企業首季營收、獲利持續成長且優於預期，包括：微軟、Google與Meta等，李坤憲說，AI重點企業首季營收、獲利成長動能主要來自雲端服務、AI需求擴散至用戶端等帶動，像是微軟營收達618.6億美元，年增17%，高於市場預估值，每股盈餘達2.94美元，年增19.92%，其中微軟雲端營收成長23%，Azure營收成長更高達31%，AI需求加速雲端收入成長。

首季Google的營業利益率擴張至32%，高於去年同期與市場預估值，李坤憲表示，同樣是受惠於AI所帶動核心廣告業務、雲端業務等挹注營收成長，此外，Google全球裁員動作也發揮綜效，全球裁員人數近萬人，主要在整合不同功能的團隊運作，像是搜尋(Search)、平台(Platforms)、設備(devices)及機器學習基礎建設與發展(ML infra and developer)等人員，同時有助成本控制等。

從企業投資與資本投入情形觀察，李坤憲分析，各大廠紛紛追加資本投入，驅動雲端設備、AI基礎建設的擴增，以鞏固各公司的領導地位。以微軟而言，AI需求高於可用算力，突顯用戶端需求強勁，帶動資本支出增加，第一季微軟的資本支出達120億美元，預估全年每季至少等於或高於首季支出規模；另外，Google每季的資本支出(Capex)不低於120億美元，若以全年480億美元的支出低標估算，年增率也高達48%；而Meta則估計資本支出可達350億美元至400億美元之間，高於先前預估值。

AI需求強勁，不過產能建設尚未到位，造成成長展望受到影響，同時可能延續至第四季度，不過，李坤憲強調，成長展望未如預期並非需求減緩，而是需求未獲滿足，這也代表未來產能建置一旦到位，成長力道可望持續提振回升，近期股價大幅震盪也提供投資人逢回承接的機會，看好AI產業趨勢向上，投資前景積極正向，投資人不妨採取定期定額、紀律進出，掌握AI成長動能投資機會。