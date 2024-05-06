周一香港恆生綜合指數早盤小漲26點或0.1%，為18502點。國企股(H股)升0.1%。科技指數小漲0.5%。
騰訊、阿里巴巴、京東、網易、美團都小幅高開，然隨後集體向下，僅騰訊小漲0.6%。
內房股漲跌不一，龍光集團升3.3%，中海外跌2.6%。
油氣股走弱，中海油跌2.5%，中石化跌2.1%。
美股主要指數上週五集體收高，金龍中國指數更是上揚1.2%。同時之間，市場關注加薩地區的停火談判。恆指在連九升之後，周一高開12點，然而隨後出現波動。
周一香港恆生綜合指數早盤小漲26點或0.1%，為18502點。國企股(H股)升0.1%。科技指數小漲0.5%。
騰訊、阿里巴巴、京東、網易、美團都小幅高開，然隨後集體向下，僅騰訊小漲0.6%。
內房股漲跌不一，龍光集團升3.3%，中海外跌2.6%。
油氣股走弱，中海油跌2.5%，中石化跌2.1%。
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