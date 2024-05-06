女星袁艾菲自節目《大學生了沒》出道，隨後轉戰戲劇圈發展，演出過多部熱門台劇。2019年她宣布與圈外男友余岱宗（老魚）結婚後，時常透過社群分享夫妻生活。近期小倆口到英國旅遊，正好巧遇在當地遊學的女星郭雪芙，事後袁艾菲不僅曬出兩人合照，更稱讚郭雪芙幫她與老公拍得照片，讓自己相當滿意。

袁艾菲在社群分享與老公前往英國旅遊的美照，其中更透露，在當地巧遇好友郭雪芙，讓她忍不住直呼：「竟然在倫敦相會！」照片中可見，袁艾菲與郭雪芙臉上皆無過多彩妝，且都穿著白色上衣搭配鴨舌帽，坐在草地上托腮、面帶微笑看向鏡頭，狀態看起來非常好。此外，袁艾菲透露，郭雪芙後續還幫她們夫妻倆拍照，取景技巧更讓袁艾菲讚：「很會拍照欸！」

袁艾菲曬出與郭雪芙的合影。（圖/ 袁艾菲IG）

袁艾菲稱讚郭雪芙拍照取景技巧。（圖/ 袁艾菲IG）

事實上，郭雪芙自今年3月便獨自前往英國留學，她曾提到，自己預計會待3個半月，於6月初返台。而經紀人也表示，郭雪芙希望能藉機精進自己的英文能力，將語言學校的行程塞滿，相當認真學習不敢鬆懈。近期郭雪芙也曬出自己在咖啡廳中埋頭苦讀寫作業的照片，被網友稱讚「認真的阿芙好美」。