中國國家主席習近平當地時間5日抵達法國，展開國事訪問。 （摘自新華網）

中歐關係尋求更緊密發展之際，今年歐洲議會選舉與美國大學結果卻可能成為中歐關係「不穩定因素」。大陸國關學者分析，倘若川普「捲土重來」很可能加深歐洲對美國的疑慮，更加強調獨立自主，尋求與中國更多合作。而雖然極右力量在上升，但預料6月歐洲議會選舉，應不至於對中歐關造成太多衝擊。

澎湃新聞報導，復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波認為，6月歐洲議會選舉將可能改變議會黨團構成，極右翼成員會增多，這會改變歐洲議會的意識形態力量分配。此外，歐盟委員會和理事會也會在年內隨之進行改選。歐洲議會作為歐盟內民主直選機構，中方應從底線思維出發，做好一個更加對華不友好的歐洲議會產生可能性。

不過，中國社會科學院歐洲研究所歐洲國際關係室主任趙晨稱，就目前民調來看，歐洲議會選舉中的極右力量在上升，但這不會衝擊到「中左＋中右」傳統建制派占主流的整體格局，這或會使歐洲的決策變得更複雜，但對於中歐關係不會產生太大的決定性衝擊。

北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建建議，從穩定雙邊關係的角度出發，中歐應當在政治變化發生前進一步提升戰略和政治互信，並且通過機制化、法治化的方式將共識穩固下來。同時，透過務實合作呈現出更多順應民意、惠及民生的成果，讓穩固和發展中歐關係成為超越歐方黨派利益的社會共識。

談及美國大選，簡軍波分析，如果美國新當選總統採取對歐不利政策，歐盟可能會尋求和中國更多合作以抵銷（hedging）美國對歐洲的不利影響。不過，在美國對歐壓力達到歐洲無法承受情況下，歐洲會追隨美國採取與之類似的對華政策。這意味著，歐盟在相對寬鬆的跨大西洋關係或美國對歐政策嚴重不利情況下，會繼續維持對華相對友好。

崔洪建提醒，11月的美國大選結果不僅可能改變拜登政府時期的美歐關係，還有可能和歐洲內部民粹和極右翼勢力上升形成共振，挑戰歐洲主流政治的價值觀和政策底線。當前歐洲輿論已經傾向於將美國共和黨內的反建制派定義為「孤立主義」，如果後者上臺執政，無疑將加深歐洲對美國盟友的疑慮，轉而尋求更可靠的夥伴關係。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純稱，年底的美國大選以及川普「回歸」的可能性，讓歐洲人有所顧忌，這也是歐方希望與中國至少維持關係穩定的主要原因之一。實際上，美國大選對中歐之間的合作起到一定促進作用，而中方也應借助此次大選的契機積極做好歐方工作。