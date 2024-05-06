美股近來反彈，道瓊指數上週五大漲450.02點或1.18%，但《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日在社群平台X發文表示，市場崩盤已開始，而且恐怕是嚴重的崩盤。

羅伯特清崎警告市場崩盤已經開始，並分享6個在市場崩盤中生存的法則如下：

第1條：不要接刀。羅伯特清崎建議投資人不要接住掉落的刀子，不要因為價格下跌而貪婪，他建議應該等到資產價格觸底，且沒有人對他們想要的資產表現出興趣時再買入。

第2條：持續學習。Youtube上資源豐富，很多老師在該平台上，投資人在發現優秀的老師後，應持續投入時間學習。

第3條：尋找志同道合的新朋友。但羅伯特清崎也提醒，要遠離那些將自己的問題歸咎於他人的人。

第4條：開始創業經營副業。他示警未來人工智慧可能消滅數百萬個工作機會，敦促投資人創辦小型企業成為企業家。

第5條：選擇優秀的投資老師。羅伯特清崎稱，Youtube有大量的老師，他推薦自己的老師，包括房地產老師Ken McElroy、稅收老師Tom Wheelwright、股票老師John MacGregor，石油老師麥克·莫切利Mike Maucelli等。

第6條：不要省錢。他敦促投資者，在這次市場崩盤期間存真錢包括黃金、白銀、比特幣，而不是存假錢，如美元、歐元、日圓等法定貨幣，因為前者會隨著時間增值，後者只會貶值。